مصرف الرافدين يحدد 10 من فروعه لقروض مجمع بسماية السكني

2019/07/26 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين ،اليوم الجمعة، عشرة فروع في بغداد لمنح المواطنين الراغبين بالحصول على قروض شراء وحدات سكنية في مجمع بسماية السكني.

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