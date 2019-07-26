مايك بومبيو: إيران هي تهديد حقيقي لدول المنطقة

2019/07/26 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن إيران هي تهديد حقيقي لدول المنطقة .

واكد بومبيو في حوار مع فوكس نيوز أن بلاده ستفعل كل شيء من أجل مواصلة شراكتها مع السعودية ضد إيران وان ترمب سيستخدم الفيتو ضد قرارات وقف مبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات.

وحول امن مضيق هرمز قال بومبيو أن واشنطن اقترحت على فرنسا وألمانيا والنرويج واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا الانضمام إلى التحالف لتأمين الملاحة في المضيق، وأن أي دولة مهتمة بأمن مضيق هرمز يتعين عليها المشاركة لحماية، ليس فقط مصالحها الخاصة، بل وكذلك حرية المعابر المائية المفتوحة.

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