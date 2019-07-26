البحرية الملكية البريطانية ستواكب السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز

2019/07/26 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امرت بريطانيا البحرية الملكية بمواكبة السفن المدنية التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، في اعقاب قيام ايران باحتجاز ناقلة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الاسبوع الماضي.وذكرت وزارة الدفاع البريطانية :” ان البحرية الملكية أُوكلت لها مواكبة السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، ان بشكل منفرد او في مجموعات، في حال […]

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