2019/07/26 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، انخفاضاً لدرجات الحرارة في اليومين المقبلين.وذكر بيان للهيئة تلقى النعيم نيوز نسخة منه أن “طقس يوم غد السبت سيكون مشمساً ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية” مشيراً الى ان “درجات الحرارة العظمى في العاصمة بغداد 45 …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض للحرارة في اليومين المقبلين..



وترقب موجة حر جديدة النعيم نيوز.

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