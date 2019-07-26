البنك المركزي يفعل العقوبات الامريكية على اثنين من قادة الحشد الشعبي

2019/07/26 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة لاقت رفضا شعبيا واسعا من العراقيين بتفعيل العقوبات الامريكية ٫ جمد البنك المركزي ،، ودائع وأموال بحق اثنين من القياديين في الحشد الشعبي ٫ كما شملت القائمة سياسيين عراقيين صدرت بحقهم عقوبات أمريكية قبل أيام.وكشف كتاب صادر من البنك المركزي، تم تعميمه على كافة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في العراق، …

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