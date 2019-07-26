السفير الأميركي السابق: ما يقلقنا هو مهاجمة الفصائل المسلحة لقواتنا في العراق

2019/07/26 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف السفير الاميركي السابق لدى بغداد دوغلاس سيليمان الفصائل المسلحة الموجودة في العراق بالند للقوات الاميركية وهو ما يقلق واشنطن بشكل كبير.

وقال سيليمان ان الولايات المتحدة تمتلك قوات قتالية كبيرة في العراق وان وجود فصائل مسلحة مختلفة فيه أمر يزيد المخاوف من احتمال مهاجمتهم للقواعد الاميركية، مشيرا الى ان العراق يعد من مراكز التوتر المحتملة في المنطقة.

واكد أن اي هجوم على القواعد الاميركية سينتج عنه خسائر مادية او بشرية لدى الجانب الامريكي، مشيرا الى أن الازمة الحالية في الخليج اذ تتواجد القوات الأميركية والإيرانية في مكان قريب سيكون ايضا بؤرة لتصعيد محتمل.

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