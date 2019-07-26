2019/07/26 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اظهرت وثيقة صادرة من البنك المركزي توجيهاً بتجميد حسابات المشمولين بالعقوبات الامريكية.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 أشخاص عراقيين بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثيقة..



البنك المركزي يجمد المشمولين بالعقوبات الامريكية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة.. البنك المركزي يجمد المشمولين بالعقوبات الامريكية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة.. البنك المركزي يجمد المشمولين بالعقوبات الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).