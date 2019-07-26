2019/07/26 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية ستستأنف تنفيذ عمليات إعدام السجناء الصادرة بحقهم أحكام إعدام بعد توقف دام 16 عاما.وقال المدعي الأمريكي العام وليام بار في تصريح إنه أصدر تعليمات لإدارة السجون بوضع جدول زمني لإعدام خمسة سجناء.وأضاف بار أن الخمسة المحكومين أدينوا بجرائم أو عمليات اغتصاب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة الأمريكية تأمر بتنفيذ أول أحكام بالإعدام منذ عام 2003 وكالة خطوة برس.

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