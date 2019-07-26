غزة تستعد لجمعة

2019/07/26 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد جماهير قطاع غزة للمشاركة في "جمعة لاجئي لبنان"، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، في بيان

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