شركة Xiaomi تكشف عن هاتف Mi 9T المتطور

2019/07/26 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة Xiaomi مؤخرا عن هاتف Mi 9T المتطور، الذي تتوقع أن يصبح من أكثر الأجهزة مبيعا في سوق الهواتف الذكية.ويتميز هذا الهاتف بسرعة أداء

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