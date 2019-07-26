مجلس كربلاء يفشل بعقد جلسة استثنائية لصرف مبلغ 30 مليار دينار لبناء المدارس بسبب سفر اغلب اعضائه

2019/07/26 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل مجلس محافظة كربلاء يوم امس بعقد جلسة لاعضائه لمناقشة صرف مبلغ 30 مليار دينار لبناء المدارس بسبب سفر اغلب اعضائه وغياب اخرين.ونقلت مصادر من داخل المجلس لوكالة نون الخبرية ان المجلس كان ينوي عقد جلسة استثنائية لاعضائه بحضور المحافظ المهندس نصيف جاسم الخطابي الا ان غياب وسفر اغلب الاعضاء افشل عقد الجلسة التي كانت تنوي مناقشة بناء المدارس المرصود لها منحة مالية تقدر 30 مليار دينار من قبل الحكومة المركزية ضمن مشروع بناء المدارس الوطني الذي شمل عدد من المحافظات.

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