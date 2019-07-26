التعليم العالي: حذرنا المعتصمين في قارعة الطريق من تعرض أمنهم للخطر

2019/07/26 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، بياناً حول حادثة الدهس التي تعرض لها عدد من حملة الشهادات العليا المعتصمين أمام مبناها في بغداد والمطالبين بإيجاد درجات وظيفية لهم، مشيرة الى تقديمها تحذير للمتظاهرين بان اعتصامهم في قارعة الطريق أمر قد يعرض أمنهم لأية أخطار غيرمتوقعة، في حين أكدت سعيها لإيجاد حل جذري لقضيتهم.

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