مسلحون يغتالون مدني بهجوم مسلح شرقي البصرة

2019/07/26 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اغتال مسلحون مجهولون، مدنيا باسلحة كاتمة شرقي محافظة البصرة.





وقال مصدر امني للنور نيوز، ان “مسلحين مجهولين اطلقوا، مساء أمس، نيران اسلحتهم الكاتمة تجاه مدني ضمن منطقة شط العرب شرقي البصرة، ما ادى الى مقتله في الحال”.

وأضاف، ان “قوة امنية طوقت سارعت الى مكان الحادث ونفذت عملية بحث عن الجناة”.





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