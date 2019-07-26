لجنة رفيعة المستوى تحقق في الحوادث التي حصلت في داقوق

2019/07/26 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

وصلت لجنة رفيعة المستوى الى محافظة كركوك، للتحقيق في الحوادث التي حصلت في قضاء داقوق.





وذكر مصدر امني للنور نيوز، ان “لجنة رفيعة المستوى وصلت الى محافظة كركوك للتحقيق في الحوادث التي حصلت في قضاء داقوق أول أمس، بحضور اللواء علي كمال عبد الرزاق قائد شرطة محافظة كركوك واللواء الركن حامد الزهيري وكيل قائد العمليات المشتركة للمقر المتقدم”.





وأوضح المصدر، ان “اللجنة هدفها محاسبة المقصرين واحالتهم الى القضاء وطمئنة أهالي قضاء داقوق بأن الحكومة المركزية ستضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه العبث بأمن واستقرار القضاء”.





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