أيمن عبد الخالق - أزمة الموضوعية عند طلاب العلوم الدينية

2019/07/26 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أيمن_عبد_الخالق الفكر قائم على قداسة المنطق وليس منطق القداسة " .......ابن رشدفي هذه المقالة نريد أن نستكشف معا الأسباب التي أفقدت طلاب العلوم الدينية بصفة عامة، إلا ما شذ وندر، موضوعية البحث والتحقيق العلمي، ومنعتهم في أكثر الأحيان من الوصول إلى الواقع، وبالتالي أدت إلى وقوع الفتن والخلافات والصراعات الدينية والمذهبية على مر التاريخ الإنساني، والتي مازلنا نعاني من آثارها السلبية.ويمكن الإشارة إلى بعض هذه......

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