هيبت بافي حلبجة - نقض مفهوم الحقيقة الإلهية لدى إبن عربي

2019/07/26 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيبت_بافي_حلبجة ننوه ؛ بداءة إنه ليس المقصود هو أبو بكر إبن العربي الشخصية التاريخية المعروفة ؛ إنما المقصود هو محي الدين بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي المولود في عام 560 هجري /1165 م ، والمتوفي في 635 هجري / 1240 م في مدينة دمشق ودفن فيها .لقب أبن عربي بأمير الحب الإلهي ، الشيخ الأكبر ( شيخ الصوفية الأكبر )، إمام المحققين ، سلطان العاشقين ، البحر الزاخر ، رئيس المكاشفين ، بحر الحقائق ، كما أتهم ، من زاوية ......

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