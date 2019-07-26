عبدالرزاق دحنون - قومي إذا ما أيسروا أنا موسر

2019/07/26 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون وأنتَ تسير على مهل, تمر بك أسماء شوارع, أو تُذكر أمامك أسماؤها, ويمر بك في أحد الأيام اسم شارع جميل, هادئ, تزينه أبنية وفيلات في أحد أحياء حلب الشهباء, يحمل هذا الشارع اسم "قسطاكي الحمصي" فتتوقف و تتساءل: قسطاكي الحمصي! من يكون هذا الرجل النبيل الذي نال شرف أن يُطلق اسمه على شارع عام؟ وهل له الحق في ذلك؟ و تكتشف بعد درس قيمة هذا الشاعر الماجد, وتقرأ له هذا البيت: قومي إذا ما أيسروا أنا مو......

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