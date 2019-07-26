2019/07/26 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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إرادة تؤكد: انتخابات المحافظات.. "قانون على مقاس الكبار") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
اكد النائب عن كتلة ارادة النيابية عبد عون العبادي، اليوم الجمعة، ان الكتل السياسية الكبيرة داخل مجلس ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إرادة تؤكد: انتخابات المحافظات.. "قانون على مقاس الكبار") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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