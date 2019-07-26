إرادة تؤكد: انتخابات المحافظات..

2019/07/26 | 11:10

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بغداد/ سومر نيوز

اكد النائب عن كتلة ارادة النيابية عبد عون العبادي، اليوم الجمعة، ان الكتل السياسية الكبيرة داخل مجلس ...

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