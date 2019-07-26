ارتفاع أسعار النفط بفعل توترات الشرق الاوسط

2019/07/26 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار النفط، يوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن توترات في الشرق الأوسط، رغم توقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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