تشكيل لجان فنية لبحث الملفات العالقة بين الاتحادية والاقليم

2019/07/26 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت اللجنة العليا المشتركة للحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان على تشكيل لجان فنية من الوزارات ذات العلاقة تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة لبحث تفاصيل الملفات العالقة ،على أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد في الأسبوع القادم.

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