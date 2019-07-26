رغدة السهيل في منازل حي 17

2019/07/26 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصدر للدكتورة رغد السهيل قريبا روايتها الجديدة"منازل حي 17 " الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،وتقع في 300 صفحة من القطع المتوسط، وهو الكتاب الخامس للمؤلفة التي تشير الى انها اذا لم تكتب بعدها رواية ستكتفي بها.

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