مجلس الشيوخ الاميركي يصادق على تعيين الجنرال ميلي رئيسا للاركان

2019/07/26 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسا للأركان، ليخلف في اواخر ايلول المقبل الجنرال جو دانفورد.وقد تمت الموافقة على تعيينه بـ 89 صوتا مقابل صوت واحد، بعد يومين من الموافقة على تعيين وزير الدفاع الجديد مارك إسبر”.والجنرال ميلي (61 عاماً) تخرّج من جامعة برينستون وشارك بحروب عدة بخاصة في العراق […]

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