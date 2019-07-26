الرافدين يحدد الفروع الخاصة للحصول على قروض بسماية السكني

2019/07/26 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارحدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، فروعه المشمولة بالحصول على قروض شراء وحدات سكنية في مجمع بسماية السكني في بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "الفروع المخصصة لمنح قروض بسماية هي (الباب الشرقي، الفردوس، الأمين، المستنصر، حي الزهراء، الخلفاء، براثا، القصر الأبيض، الحي العربي، حي العامل)"، لافتاً الى إن "الفروع التي تم تحديدها تخضع جميعها لنفس الشروط والضوابط في عملية المنح ولا تختلف عن فرع لآخر".

وأكد انه "لوحظ في الآونة الاخيرة وجود زخم كبير لبعض هذه الفروع في التقديم على الوحدة السكنية لبسماية فيما الفروع الاخرى تشهد اقبالا متواضعا"، داعياً، "المواطنين الى "عدم التركيز على فرع دون اخر في التقديم على الوحدة السكنية"،

ونوه الى، ان "عملية منح القروض تتم وفق الضوابط والشروط الميسرة بهدف الإسهام في دعم الإسكان ومعالجة أزمة السكن ضمن التوجه الحكومي لذلك".انتهى/س

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