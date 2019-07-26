ترقبات لموجة حر جديدة

2019/07/26 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارتوقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، إنخفاضاً لدرجات الحرارة في اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه ان "طقس يوم غد السبت سيكون مشمساً ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في العاصمة بغداد 45 مْ، وفي محافظة البصرة 48 مْ".

وأضاف، ان "طقس يوم الأحد المقبل سيكون مشمساً ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع إنخفاض قليل للحرارة شمالاً".

أما طقس الأثنين "فيكون مشمساً ولا تغير في الحرارة في الوسط وارتفاع قليل في الحرارة شمالاً ويكون مشمساً حاراً وارتفاع قليل في درجات الحرارة في الجنوب".

وأشار البيان الى ان "طقس الثلاثاء سيكون مشمساً حاراً ولا تغير في درجات الحرارة في الوسط والشمال ويكون طقساً مشمساً شديد الحرارة وارتفاع قليل في درجات الحرارة جنوباً".انتهى/س

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