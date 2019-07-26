اعادة فتح عدد من الطرق الفرعية المغلقة في بعقوبة

2019/07/26 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى عن اعادة فتح عدد من الطرق المغلقة في بعقوبة مركز المحافظة .وقال العميد غالب عطية :” ان قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي اشرف ميدانيا على اعادة فتح عدد من الطرق الفرعية في منطقة التكية الثانية خلف شارع المحافظة في بعقوبة بعد مرور اكثر من 4 سنوات على اغلاقها لدواع […]

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