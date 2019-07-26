2019/07/26 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، بيانا حول حادثة الدهس التي تعرض لها عدد من حملة الشهادات العليا المعتصمين أمام مبناها في بغداد والمطالبين بإيجاد درجات وظيفية لهم، مشيرة الى تقديمها تحذير للمتظاهرين بان اعتصامهم في قارعة الطريق امر قد يعرض أمنهم لأية أخطار غيرمتوقعة، في حين أكدت سعيها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم: نسعى لإيجاد حل للمعتصمين وحذرنا من تعرضهم للخطر وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: نسعى لإيجاد حل للمعتصمين وحذرنا من تعرضهم للخطر) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم: نسعى لإيجاد حل للمعتصمين وحذرنا من تعرضهم للخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).