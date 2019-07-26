“بالوثائق”.. قيادي صدري يكشف اسماء المتورطين بالمتاجرة الحكومية والمبالغ التي استحوذوا عليها

2019/07/26 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف القيادي في التيار الصدري باقر عبد سالم المرياني، عن اسماء عدد من قادة التيار المتورطين بالمتاجرة الحكومية، وحصصهم المالية التي استحوذوا عليها.وقال المرياني في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “بعد ادراج اسمي من قبل لجنة جمع المعلومات وتقصي الحقائق بتهمة الاستيلاء علئ الأراضي ومعارض السيارات، وهنا صار لزاماً […]

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