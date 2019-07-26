توقعات بإنخفاض درجات الحرارة في اليومين المقبلين

2019/07/26 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إنخفاضاً لدرجات الحرارة في اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيأة تلقت " العهد نيوز"، نسخة منه، ان “طقس يوم

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