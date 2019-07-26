أردوغان يثمن قرار روسيا بإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك

2019/07/26 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرار روسيا بإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك واعتبر ذلك "ثمرة الحوار القائم" بين البلدين.

وقال أردوغان، إن "رفع الحكومة الروسية

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