2019/07/26 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا بعنوان أمريكا ترفض إطعام سوريين يتضورون جوعا.

وقالت الصحيفة إن القوات الأمريكية ترفض توفير المواد الغذائية لآلاف السوريين الجائعين في مخيم الركبان للنازحين والبالغ عدهم خمسة وخمسين الفا والخاضع لسلطة القوات الأمريكية العسكرية، ونقلت عن دبلوماسي أمريكي بارز قوله، إن توفير الغذاء يعني أن واشنطن ملتزمة بوجود عسكري طويل الأجل في سوريا.

وبحسب الصحيفة، فقد عزلت قوات النظام السوري المخيم عن شمال شرق سوريا، الذي تسيطر عليه ميليشيات بقيادة كردية وتعمل فيها الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة بحرية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: أميركا ترفض إطعام سوريين يتضورون جوعا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: أميركا ترفض إطعام سوريين يتضورون جوعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).