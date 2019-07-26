الحرارة ستنخفض تدريجيا من اليوم ومنخفض بارد يمر بالعراق في آب

2019/07/26 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الراصد الجوي علي جابر الزيادي، اليوم الجمعة، أن تشهد البلاد تدني مستوى ارتفاع درجات الحرارة بدءً من اليوم الجمعة والأيام الثلاثة المقبلة، فيما لفت الى منخفض علوي بارد سيمر بالعراق في شهر آب المقبل.وقال الزيادي، أن "درجات الحرارة يتوقع وصولها في مدينة بغداد ومدن الفرات الأوسط اليوم الجمعة إلى 44م كما يطرأ أيضاً انخفاض ملحوظ أغلب مدن شمال البلاد والأقسام الغربية منه"، مبينا أن "مدن الجنوب سيحصل فيها انخفاض بدرجات الحرارة بفارق ثلاث درجات مئوية حيث متوقع إن تسجل نحو ٤٤م في السماوة والقادسية، بينما البصرة وميسان 46م".

وأضاف ان "سرعة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية ومتوقع أن تشتد سرعتها حوالي 50 كم في الساعة في العمارة والناصرية وجنوب الكوت"، مشيرا إلى أن "مدن الفرات الأوسط ستكون سرعة الرياح فيها 43 كم في الساعة، بينما تبقى الرياح السطحية ساكنه في الموصل والمدن المجاورة منها".



وتابع أن "هذا الانخفاض سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث ستعاود الحرارة بالارتفاع مجددا"، لافتا الى ان "الدراسات تشير إلى أعتدال الأسبوع الأول من شهر آب المقبل وتدني ملحوظ في درجات الحرارة بسبب نزول منخفض علوي بارد على أجواء البلاد".

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