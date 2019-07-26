الحرارة ستنخفض تدريجيا من اليوم ومنخفض بارد يمر بالعراق في آب

وأضاف ان "سرعة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية ومتوقع أن تشتد سرعتها حوالي 50 كم في الساعة في العمارة والناصرية وجنوب الكوت"، مشيرا إلى أن "مدن الفرات الأوسط ستكون سرعة الرياح فيها 43 كم في الساعة، بينما تبقى الرياح السطحية ساكنه في الموصل والمدن المجاورة منها".
وتابع أن "هذا الانخفاض سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث ستعاود الحرارة بالارتفاع مجددا"، لافتا الى ان "الدراسات تشير إلى أعتدال الأسبوع الأول من شهر آب المقبل وتدني ملحوظ في درجات الحرارة بسبب نزول منخفض علوي بارد على أجواء البلاد".
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