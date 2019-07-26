2019/07/26 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة للحد من العنف ضد المرأة، الجمعة (26 تموز 2019)، مقتل وانتحار 55 امرأة في إقليم كردستان، بالنصف الأول من 2019.

وذكرت المديرية في إحصائية لها، تابعتها (وكالة نون)، أن 22 امرأة قتلن وانتحرت 32 أخريات خلال النصف الأول من العام الحالي في إقليم كردستان، ما يشير إلى ارتفاع مستوى العنف ضد المرأة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وبحسب المديرية، فأن الاحصائيات التي كانت تنشر في السنوات الماضية، تشير إلى أن أربيل تحتل الصدارة من حيث عدد اللواتي يقتلن من النساء، لكن الإحصائية الجديدة تشير إلى تراجع في هذا العدد خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ 5 فقط، بينما كان العدد في نفس الفترة من العام الماضي 8.

وأضافت أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، قتلت 7 نساء في دهوك، و7 في السليمانية، و3 في رابرين، بينما لم تقتل أي امرأة في كرميان وسوران، كما بلغ مجموع حالات قتل النساء في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 22 حالة، وهو أقل مما سجل في نفس الفترة من العام الماضي، 25 حالة.

وتابعت أنه خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، انتحرت 32 امرأة، وكان أكبر عدد للمنتحرات في دهوك، وكالآتي: انتحار 13 امرأة في دهوك، 7 في أربيل، 11 في السليمانية، واحدة في سوران، فيما تراجع عدد حالات انتحار النساء في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كان عدد المنتحرات 41.

تعرض 99 امرأة لحروق وقيام 58 امرأة بحرق أنفسهن

واشارت إحصائية المديرية العامة للحد من العنف ضد المرأة، إلى تعرض 99 امرأة لحروق وقيام 58 امرأة بحرق أنفسهن، في النصف الأول من هذا العام، وكان أكبر عدد للنساء اللواتي تعرضن لحروق في السليمانية، وبعد مقارنة الأعداد المسجلة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مع الأعداد المسجلة في نفس الفترة من العام 2018، تبين أن عدد حالات إصابة النساء بحروق قد ارتفع، بينما تراجع عدد حالات إقدام النساء على حرق أنفسهن، ففي النصف الأول من العام الماضي تعرضت 78 امرأة لحروق وقامت 64 امرأة بحرق أنفسهن.

تسجيل نحو 5000 شكوى

ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع سنوي في أعداد الشكاوى التي ترفعها النساء، فقد تم خلال النصف الأول من العام الحالي تسجيل 4970 شكوى، وكان أكبر عدد من الشكاوى في أربيل، حيث كان عدد الشكاوى كالآتي: 1754 في أربيل، 1216 في دهوك، 1243 في السليمانية، 382 في كرميان، 249 في رابرين، و126 في سوران.

47 حالة اعتداء على نساء

وتظهر إحصائيات المديرية العامة للحد من العنف ضد المرأة، أن 47 امرأة تعرضن للاعتداء في النصف الأول من العام الحالي، وحصل أكبر عدد منها في السليمانية، وكان توزيع حالات الاعتداء كالآتي: 11 في أربيل، 12 في دهوك، 16 في السليمانية، 3 في كرميان، و5 في رابرين.

وحسب الإحصائية فقد تراجع عدد حالات الاعتداء على النساء في النصف الأول من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث كان هناك 58 حالة اعتداء.

النتيجة

وختمت المديرية احصائيتها بالقول، أنه تم في الأشهر الستة الأولى من هذا العام تسجيل 5228 حالة عنف ضد المرأة في مكاتب المديرية العامة للحد من العنف ضد المرأة، وكالآتي: 22 حالة قتل، 33 حالة انتحار، 99 حالة إصابة بحروق، 58 حالة حرق للذات، 4970 شكوى، و47 حالة اعتداء، فيما تم في الأشهر الستة الأولى من العام 2018 تسجيل 4478 حالة عنف ضد المرأة في مكاتب المديرية العامة للحد من العنف ضد المرأة، وكالآتي: 25 حالة قتل، 41 حالة انتحار، 78 حالة إصابة بحروق، 64 حالة حرق للذات، 4213 شكوى، و57 حالة اعتداء.

ونوهت الى أنه من خلال مقارنة إحصائيات الأشهر الستة الأولى للعام الحالي مع تلك التي للأشهر الستة الأولى يظهر تراجع في عدد حالات قتل النساء وانتحارهن والاعتداء عليهن وإحراق أنفسهن، بينما ارتفع عدد حالات إصابة النساء بحروق ورفع شكاوى من جانبهن.

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