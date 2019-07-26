شاهد بالصور.. وزير الرياضة العراقي يتفقد ملعب ’نقش جهان’

2019/07/26 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وزير الشباب والرياضة العراقي "احمد رياض" الذي يزور ايران حاليا، بتفقد ملعب "نقش جهان" لكرة القدم في مدينة اصفهان / وسط/....

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