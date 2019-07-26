2019/07/26 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الهيئة الادارية لنادي اربيل تعاقدها مع المدرب القدير اكرم احمد سلمان لقيادة الفريق في الموسم المقبل مع طاقمه الفني.وقال المدرب اكرم سلمان :” تم التوقيع بشكل رسمي مع نادي اربيل لقيادة الفريق في الموسم المقبل” ، لافتا الى انه تجمعه علاقة طيبة بادارة النادي ، وبالتالي المفاوضات وتجديد العقد سارت بشكل سلس وتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة نادي اربيل تجدد تعاقدها مع المدرب اكرم سلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة نادي اربيل تجدد تعاقدها مع المدرب اكرم سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).