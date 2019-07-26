العراق يدخل بقائمة رافضي “التطبيع الرياضي”.. دعوات لتكريم لاعب رفض مواجهة اسرائيلي

2019/07/26 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حظي لاعب المنتخب العراقي في رياضة المواي تاي (الملاكمة التايلاندية) علي الكناني، بإشادة ودعم رسميين بعد الانسحاب من مواجهة منافسه الإسرائيلي في بطولة العالم المنعقدة حالياً في تايلاند.وتأهل الكناني إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على لاعب جنوب إفريقيا، وبات عليه مواجهة اللاعب الإسرائيلي دين حزيزا، قبل أن يقرر الانسحاب من […]

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