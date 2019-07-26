بالأرقام.. إرتفاع عدد قتلى وانتحار نساء الإقليم بأساليب مختلفة

2019/07/26 | 11:42

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بغداد :سومر نيوز

تظهر إحصائية للمديرية العامة للحد من العنف ضد المرأة، أن 22 امرأة قتلن وانتحرت 32 أخريات خلال النصف ال...

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