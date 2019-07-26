النقل : وصول ١٤٦ حافلة الى الديار المقدسة برا

2019/07/26 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي ، اليوم الجمعة ، أن 146 حافلة من الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود وصلت السعودية لتفويج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام ،موضحا ان الرحلات البرية مستمرة للقوافل المتبقية حسب التوقيتات المتفق عليها.

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