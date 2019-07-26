ارتفاع الذهب بفعل رهانات خفض الفائدة

2019/07/26 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، بدعم من توقعات بإقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية، بينما يترقب

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