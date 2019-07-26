التعليم العالي الكوردستانية تحدد ساعات دوام الموظفين

2019/07/26 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان قرارا بشأن الدوام الرسمي للموظفين والمعلمين.

وجاء في كتاب للوزارة يحمل توقيع وزير التعليم العالي آرام محمد قادر، انه تقرر تنظيم الدوام الرسمي والالتزام به، وان على رؤساء الجامعات ورؤساء الاقسام والموظفين الالتزام بالدوام من الساعة الثامنة صباحاً والى الساعة الثالثة عصرا.

واشار الكتاب الى ان على اساتذة الجامعات الدوام لمدة 30 ساعة اسبوعيا، مشددا على ضرورة وضع جدول دوام للاساتذة من قبل رؤساء الاقسام.





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