اللجنة البرلمانية الخاصة بوضع معايير تقييم الوزارات تعقد إجتماعها الأول

2019/07/26 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ان اللجنة المشكلة لمتابعة عمل الحكومة قد وضعت معايير ومؤشرات دقيقة تكون قابلة للقياس بخصوص تقييم أداء الحكومة ومدى إلتزامها في تنفيذ في تنفيذ المنهاج الوزاري، وإلتزام الوزراء في تنفيذ برنامجهم العملي، فضلا عن قياس الاداء وتشخيص المشكلات واعادة النظر في البرامج الوزارية بما يساهم في وضع الاولويات حسب المرحلة الراهنة وحاجة المواطن.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكعبي ترأس، الخميس، الاجتماع الاول للجنة وضع معايير تقييم اداء الوزارات، بحضور عضو اللجنة النائب فيان صبري والنائب محمد البلداوي عضو لجنة مراقبة وتنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي، فضلا عن حضور رئيس قسم الحوكمة والمصالحة في مكتب البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في العراق مهاب مدني والخبير الإستشاري رشاد كامل”.





وقال الكعبي، ان “اللجنة تعكف حاليا على اعداد مراجعة شاملة لإداء وعمل جميع الوزارات وما قدمته خلال السنة السابقة وتشخيص الثغرات الموجودة وتصويب الاداء ضمن بيانات واحصائيات ومعطيات دقيقة ، اضافة الى وضع رؤى واستراتيحات للمرحلة المقبلة بما يتناسب وحجم الاداء والفاعلية”.





وأوضح البيان، انه “جرى خلال الاجتماع الاتفاق على التنسيق الفاعل مع برنامج الامم المتحدة في وضع مجموعة مباديء ومعايير ضمن منظومات عملية شفافة تكون قابلة للتطوير فنيا وتقنيا وعمليا، وداعمة لعمل المنظومة الرقابية”.

وقرر مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الثامنة عشر المنعقدة يوم السبت 18 ايار 2019، تشكيل لجنة برئاسة الكعبي وعضوية النائب فيان صبري ولنواب محمد اقبال ومحمد شياع السوداني لوضع معايير تقييم اداء الوزارات.

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