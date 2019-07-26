القبض على ٦ متهمين بلعب القمار وضبط مخدرات في تلعفر

2019/07/26 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على ٦ متهمين بلعب القمار في قضاء تلعفر بمحافطة نينوى، مشيرة الى ضبطهم متلبسين.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على تعاون المواطنين ضبط حبوب مخدرة ومؤثرات عقلية ٨٥٠ حبة و٩٥ امبولة مخدرة و ٣٢٠ قنينة شراب مخدر”.

وأشار الى “ضبطها في احد الدور السكنية المتروكة في حي النور في قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل”.

وعلى صعيد متصل، وذكر معن، ان “مكتب مكافحة اجرام تلعفر قام بالقبض ( ٦ ) متهمين بالجرم المشهود وهم يقومون بلعب القمار وضبط بحوزتهم مبلغ مالي ( ١،٨٠٠،٠٠٠ مليون وثماني مائة الف دينار عراقي و١،٨٠٠ الف وثماني مائة دولار امريكي ( ١٨ ورقة ) واربع علب ورق القمار”، لافتا الى “توقيفهم وفق المادة ٣٨٩ ق ع، في احد المقاهي بمنطقة حي الطليعة في قضاء تلعفر”.

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