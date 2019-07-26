فصيل من “الحشد الشعبي” يعصي أوامر عبدالمهدي ويُسبب إرباكاً للجيش

2019/07/26 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق رفض “اللواء 30” في “#الحشد_الشعبي” والمعروف في محافظة نينوى بـ”الحشد الشبكي” الذي يتزعمه #وعد_القدو، أحد قادة #المليشيات المشمولين بالعقوبات #الأميركية مغادرة مواقعه في منطقة سهل نينوى.[…]

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