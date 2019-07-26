معلومات جديدة حول تفاصيل التحقيق مع قاتل الدبلوماسي التركي

2019/07/26 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل

كشف مصدر أمني كردي مطلع، اليوم الجمعة ، آخر تفاصيل عملية الهجوم على نائب القنصل التركي في أحد المطاعم بمدينة أربيل.

وقال المصدر، إن

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