2019/07/26 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة الهندية: إيران تطلق سراح 9 مواطنين هنود من أفراد طاقم الناقلة المحتجزة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/26 | 12:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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