ايران تفرج عن 9 افراد من طاقم سفينة

2019/07/26 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الهندية:" ان ايران افرجت عن 9 افراد من طاقم سفينة "الرياح" التي قامت بتوقيفها مطلع تموزالحالي ".ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية " ايرنا " اليوم عن صحيفة "اينديا تودي" قولها:" ان 21 من الهنود وهم 3 من طاقم سفينة "الرياح" و 18 من طاقم ناقلة النفط البريطانية "ستينا امبيرو" مازالوا محتجزين لدى ايران ".

واعلنت السفارة الهندية في طهران يوم امس الخميس ان ايران وفرت امكانية اللقاء القنصلي مع الطاقم الهندي لناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها".

كما اعلنت وزارة الخارجية الهندية ان ممثلين عنها التقوا افراد الطاقم الهندي الـ 24 لناقلة النفط الايرانية "غريس 1" التي احتجزتها البحرية البريطانية في منطقة جبل طارق".

وبحسب " ايرنا " ان الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن، في 19 تموز الحالي، توقيفه ناقلة نفطة بريطانية في مضيق هرمز، لعدم التزامها بقوانين الملاحة البحرية الدولية وارتكابها العديد من المخالفات فضلا عن الحاقها اضرارا بزورق صيد وملاحيه الايرانيين.

فيما كانت البحرية البريطانية قد احتجزت ناقلة النفط الايراني "غريس 1" معلنة انها تحمل النفط الى سوريا الخاضعة للحظر الاوروبي"

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