2019/07/26 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قائمة المنتخب العراقي المشاركة في بطولة غرب اسيا في كربلاء نهاية الشهر الجاري.وسيتجمع المنتخب في كربلاء يوم الخميس القادم باستثناء لاعبي الزوراء، الذين سيتم التحاقهم عقب نهائي الكاس في اليوم التالي، وضمت القائمة لحراسة المرمى جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح، وللدفاع احمد ابراهيم وميثم جبار وسعد ناطق ونجم شوان وعلاء مهاوي وسامح سعيد وضرغام اسماعيل ومصطفى محمد، ولخط الوسط صفاء هادي وامجد عطوان وحسين علي ومازن فياض وكرار نبيل ومحمد قاسم ومهدي كامل وابراهيم بايش وهمام طارق، وللهجوم علاء عباس ومهند عبد الرحيم وايمن حسين.

وخلت القائمة من بعض المواهب التي كان من المؤمل أن يضمها الفريق مثل لاعب الكرخ عدي شهاب ومهاجم النفط محمد داود وحارس مرمى نفط الوسط علي كاظم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستريشكو كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب العراقي لغرب أسيا) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستريشكو كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب العراقي لغرب أسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).