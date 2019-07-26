“بالفديو”.. وزير الخارجية الاسرائيلي يوجه رسالة مباشرة الى العراقيين!!

2019/07/26 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، رسالة إلى الشعب العراقي بمناسبة مرور عام على تدشين صفحة “إسرائيل باللهجة العراقية” التي تخاطب العراقيين.وقال كاتس في فيديو “تجمعنا أمور عديدة، ونتمنى أن تتنامى العلاقات بما يخدم الشعبين على حد سواء ويسعدنا أن نرى التفاعل الهائل على المستوى الشعبي، والتواصل النشط بين مواطنين، إسرائيليين […]

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