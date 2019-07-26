نائب عن الفتح يطالب باستدعاء السفير الامريكي وتسليمه مذكرة احتجاج

2019/07/26 | 12:07

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بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن كتلة الفتح، حنين قدو، الجمعة (26 تموز 2019)، باستدعاء السفير الامريكي في العراق وتس...





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