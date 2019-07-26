2019/07/26 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العراق وتركيا سبل تعزيز التعاون المشترك لادارة ملف المياه .وذكر بيان لوزارة الخارجية :” ان سفير العراق لدى تركيا حسن الجنابي التقى المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية التركية لشؤون المياه الى العراق عضو مجلس الامة التركي فيصل اراوغلو في مبنى المجلس بالعاصمة انقرة”.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك لادارة ملف المياه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وتركيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك لادارة ملف المياه) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وتركيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك لادارة ملف المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).