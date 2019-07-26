بالوثيقة : الطب العدلي في النجف الاشرف يكشف نتيجة تشريح الشاب

2019/07/26 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأظهرت وثائق حصلت الغدير على نسخة منها، أن "نتيجة التشريح اشارت الى أن سبب وفاة الشاب ماهر هي التعذيب"

ونبهت الى وجود آثار لـ "الفلقة، والتقييد بالإضافة الى رضوض، تؤكد أن الشاب ماهر توفي جراء التعذيب".

انتهى .



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